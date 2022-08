Clamorosa scoperta dei naturalisti | trovata una nuova specie di primate

RAFALOCA1 : RT @Cosimoerrede: @ItalexitMori @barbarab1974 Nuova clamorosa scoperta della scienza. Analizzando campioni di DNA si è scoperto che alcuni… - janlucas1971 : RT @Cosimoerrede: @ItalexitMori @barbarab1974 Nuova clamorosa scoperta della scienza. Analizzando campioni di DNA si è scoperto che alcuni… - Gaby45yo1 : RT @Cosimoerrede: @ItalexitMori @barbarab1974 Nuova clamorosa scoperta della scienza. Analizzando campioni di DNA si è scoperto che alcuni… - Fratzen13 : RT @Cosimoerrede: @ItalexitMori @barbarab1974 Nuova clamorosa scoperta della scienza. Analizzando campioni di DNA si è scoperto che alcuni… - phildancefc : RT @Cosimoerrede: @ItalexitMori @barbarab1974 Nuova clamorosa scoperta della scienza. Analizzando campioni di DNA si è scoperto che alcuni… -

ArtsLife

... dal servizio sanitario regionale della Galizia non arrivava alcuna novità ed è così che il paziente aveva deciso di andare a fondo, scaricando l'app per lo smartphone e facendo la'La gentilezza disinteressata che manca al mondo' I tweet che raccontano lahanno suscitato molto interesse e curiosità negli utenti. E Scott Bevan, al Daily Mail, ha spiegato: '... “Abbiamo trovato la casa di San Pietro”. Clamorosa scoperta in Israele Doveva sottoporsi ad un'operazione in ospedale e, per quello, aveva iniziato a prenotarla tramite il servizio sanitario regionale. Anche se era ragionevole aspettarsi una lunga attesa, ...Un messaggio dal passato. Per la precisione, dalla fine degli anni '60. È la scoperta fatta da una famiglia durante alcuni lavori di ristrutturazione in casa: all'interno ...