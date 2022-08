Cirinnà attacca Meloni per il video dello stupro: “Altra gravissima offesa alla vittima” (Di lunedì 22 agosto 2022) Cirinnà ha attaccato Meloni. Continuano e non sembrano fermarsi le polemiche dopo il post di Giorgia Meloni sui social in cui condanna lo stupro di Piacenza con tanto di video dell’aggressione ad una donna ucraina. Tutte le forze politiche del centrosinistra e del terzo polo hanno condannato il post della politica romana. Sostengono che pubblicare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di una deriva putiniana” Berlusconi attacca il PD: “Mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale” Caso Medvedev, Di Maio attacca Salvini: “Sei complice della Russia” Ucraina, l’affondo di Salvini: ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 agosto 2022)hato. Continuano e non sembrano fermarsi le polemiche dopo il post di Giorgiasui social in cui condanna lodi Piacenza con tanto didell’aggressione ad una donna ucraina. Tutte le forze politiche del centrosinistra e del terzo polo hanno condannato il post della politica romana. Sostengono che pubblicare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di una deriva putiniana” Berlusconiil PD: “Mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale” Caso Medvedev, Di MaioSalvini: “Sei complice della Russia” Ucraina, l’affondo di Salvini: ...

