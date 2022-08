Cina: siccità prosciuga fiume Yangtze provocando carenza di energia (Di lunedì 22 agosto 2022) La Cina sta soffrendo la peggiore siccità mai registrata. Poiché l’aumento delle temperature ha prosciugato tratti chiave del fiume Yangtze, con conseguenze sull’energia idroelettrica. Danneggiando altresì i raccolti, e limitando l’approvvigionamento di acqua potabile in alcune comunità rurali. La siccità ha colpito almeno 2,46 milioni di persone e 2,2 milioni di ettari di terreni agricoli. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022) Lasta soffrendo la peggioremai registrata. Poiché l’aumento delle temperature hato tratti chiave del, con conseguenze sull’idroelettrica. Danneggiando altresì i raccolti, e limitando l’approvvigionamento di acqua potabile in alcune comunità rurali. Laha colpito almeno 2,46 milioni di persone e 2,2 milioni di ettari di terreni agricoli.

La Cina progetta la semina delle nuvole La Cina ha dichiarato che cercherà di proteggere il raccolto di grano da una siccità record utilizzando sostanze chimiche per generare pioggia, mentre alcune fabbriche attendono di sapere se rimarranno chiuse. La Cina prova a "creare" la pioggia per combattere la siccità: cos'è e come funziona il cloud seeding