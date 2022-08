Ciclismo su pista, Europei 2022: Italia strepitosa nonostante le assenze. Tra le donne c’è grandissima abbondanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Meglio di così era davvero difficile fare. Tre ori, cinque argenti, tre bronzi: migliorato nettamente il bottino del 2021 a Grenchen, di poco al di sotto invece rispetto a quanto fatto due anni fa in quel di Plovdiv. L’Italia del Ciclismo su pista è in salute e lo ha dimostrato pochi giorni fa in quel di Monaco di Baviera agli Europei. A guidare la pattuglia tricolore pilotata da un super Marco Villa ci hanno pensato soprattutto le donne. abbondanza da fare invidia al mondo intero quella del Bel Paese che si è permesso di lasciare a casa Elisa Balsamo e Chiara Consonni, due delle leader della squadra tricolore, ed ha comunque portato a casa la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre e due ori tra omnium e madison. Parlando soprattutto delle discipline olimpiche, c’è da ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Meglio di così era davvero difficile fare. Tre ori, cinque argenti, tre bronzi: migliorato nettamente il bottino del 2021 a Grenchen, di poco al di sotto invece rispetto a quanto fatto due anni fa in quel di Plovdiv. L’delsuè in salute e lo ha dimostrato pochi giorni fa in quel di Monaco di Baviera agli. A guidare la pattuglia tricolore pilotata da un super Marco Villa ci hanno pensato soprattutto leda fare invidia al mondo intero quella del Bel Paese che si è permesso di lasciare a casa Elisa Balsamo e Chiara Consonni, due delle leader della squadra tricolore, ed ha comunque portato a casa la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre e due ori tra omnium e madison. Parlando soprattutto delle discipline olimpiche, c’è da ...

