Ciclismo: Egan Bernal punta al Giro di Lombardia. Il programma del colombiano verso il finale di stagione (Di lunedì 22 agosto 2022) Egan Bernal è tornato. Era attesissimo il rientro in gara del colombiano, vincitore del Giro d'Italia 2021, dopo la bruttissima caduta di inizio stagione in madre patria dove ha rischiato seriamente di mettere fine alla sua carriera. L'uomo della Ineos Grenadiers ha riappeso il numero sulla schiena settimana scorsa al Giro di Danimarca: un piccolo assaggio, quattro tappe prima di ritirarsi nella frazione con arrivo a Vejle. Ora occhi puntati sul finale di stagione per cercare una condizione sufficiente e guardare con fiducia verso il 2023. Il colombiano a breve sarà in gara al Giro di Germania che scatterà mercoledì. Da settembre ad ottobre occhi puntati sull'Italia:

