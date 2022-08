Ciampi (M5s): “Elezioni, al fianco di Gubitosa per il rilancio dell’Irpinia” (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Comincia con il deposito delle liste del Movimento Cinque Stelle una battaglia a conferma del nostro progetto politico. Oggi con la candidatura di Michele Gubitosa, vice presidente del Movimento Cinque Stelle, abbiamo un esponente di spicco candidato alle prossime politiche alla Camera sia all’uninominale che al Plurinominale Camera (Collegio Avellino-Salerno, Circoscrizione Campania). Un grande onore per noi averlo a rappresentare l’Irpinia. Mi lega a Michele un rapporto di fiducia e sincera stima, consolidatosi negli anni, a partire dalla mia elezione a sindaco di Avellino”. Così in una nota stampa di Vincenzo Ciampi, Consigliere regionale Movimento Cinque Stelle Campania. Lo affianca all’uninominale Senato Avellino- Benevento Maura Sarno che ho scelto come assessore nella mia esperienza di primo cittadino ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Comincia con il deposito delle liste del Movimento Cinque Stelle una battaglia a conferma del nostro progetto politico. Oggi con la candidatura di Michele, vice presidente del Movimento Cinque Stelle, abbiamo un esponente di spicco candidato alle prossime politiche alla Camera sia all’uninominale che al Plurinominale Camera (Collegio Avellino-Salerno, Circoscrizione Campania). Un grande onore per noi averlo a rappresentare l’Irpinia. Mi lega a Michele un rapporto di fiducia e sincera stima, consolidatosi negli anni, a partire dalla mia elezione a sindaco di Avellino”. Così in una nota stampa di Vincenzo, Consigliere regionale Movimento Cinque Stelle Campania. Lo affianca all’uninominale Senato Avellino- Benevento Maura Sarno che ho scelto come assessore nella mia esperienza di primo cittadino ...

