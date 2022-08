"Chiusi in hotel". La lunga notte di Forza Italia: chi è dentro e chi è fuori. C'è una sorpresa... (Di lunedì 22 agosto 2022) Le liste di Forza Italia hanno creato qualche rumore. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere della Sera, di fatto le liste sono state stilate dai vertici del partito con Berlusconi in una stanza segreta di un hotel romano. Il tutto per evitare l'assalto o le proteste degli esclusi. A quanto pare avrebbe creato particolare tensione la scelta di candidare la Casellati lontano dal suo Veneto, lasciando il posto alla Bernini. Ma a far discutere tra le mura azzurre ci sono anche gli esclusi. Tra questi Simone Baldelli, Giuseppe Moles, Renata Polverini o Andrea Ruggeri. Per alcuni di questi erano state proposte sfide impossibili e dunque è scattato il rifiuto. La pattuglia degli azzurri in Parlamento potrebbe ridursi dagli attuali 123 uscenti a 50-70 parlamentari. Ed è per questo motivo che sono state fatte delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Le liste dihanno creato qualche rumore. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere della Sera, di fatto le liste sono state stilate dai vertici del partito con Berlusconi in una stanza segreta di unromano. Il tutto per evitare l'assalto o le proteste degli esclusi. A quanto pare avrebbe creato particolare tensione la scelta di candidare la Casellati lontano dal suo Veneto, lasciando il posto alla Bernini. Ma a far discutere tra le mura azzurre ci sono anche gli esclusi. Tra questi Simone Baldelli, Giuseppe Moles, Renata Polverini o Andrea Ruggeri. Per alcuni di questi erano state proposte sfide impossibili e dunque è scattato il rifiuto. La pattuglia degli azzurri in Parlamento potrebbe ridursi dagli attuali 123 uscenti a 50-70 parlamentari. Ed è per questo motivo che sono state fatte delle ...

