Chip e industria, postumi da caro-vita dopo la sbornia da Covid (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa dell’industria dei microChip – uno dei terreni di lotta più caldi nel confronto globale tra Occidente e Cina – sta subendo un’importante battuta d’arresto. dopo il boom della domanda e dei guadagni legato alla pandemia, le maggiori aziende del settore si trovano di fronte a una brusca flessione. Proprio nel momento in cui avevano previsto di iniettare centinaia di miliardi per espandere le loro operazioni, anche grazie al supporto dei governi. Nei giorni passati, quando i Chipmaker hanno pubblicato i dati del secondo trimestre, il trend è diventato chiaro. I risultati di Intel erano inferiori alle aspettative del 15%, Nvidia ha registrato un calo annuale di 44%. Micron, uno dei maggiori produttori di Chip di memoria, ha avvisato che la domanda sta evaporando rapidamente in molti settori e si ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa dell’dei micro– uno dei terreni di lotta più caldi nel confronto globale tra Occidente e Cina – sta subendo un’importante battuta d’arresto.il boom della domanda e dei guadagni legato alla pandemia, le maggiori aziende del settore si trovano di fronte a una brusca flessione. Proprio nel momento in cui avevano previsto di iniettare centinaia di miliardi per espandere le loro operazioni, anche grazie al supporto dei governi. Nei giorni passati, quando imaker hanno pubblicato i dati del secondo trimestre, il trend è diventato chiaro. I risultati di Intel erano inferiori alle aspettative del 15%, Nvidia ha registrato un calo annuale di 44%. Micron, uno dei maggiori produttori didi memoria, ha avvisato che la domanda sta evaporando rapidamente in molti settori e si ...

otto_lanza : RT @formichenews: Chip e industria, postumi da caro-vita dopo la sbornia da Covid L’inflazione di oggi si traduce in meno vendite per i ch… - formichenews : Chip e industria, postumi da caro-vita dopo la sbornia da Covid L’inflazione di oggi si traduce in meno vendite pe… - Sargans2 : @R28445 Ma certo, peccato che l'obbiettivo degli americani è radere al suolo l'Europa prima di abbandonarci definit… - robang74 : NeuRRAM è il nuovo chip ispirato ai neuroni che promette di mettere il turbo all'AI: piccolo e versatile, consuma p… - Massimo64338108 : @Gitro77 Ma quello che realmente è importante è questo Se non riesci ad avere i famosi chip, prima o poi la tua i… -