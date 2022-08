Chiara Ferragni, la madre Marina rimprovera la figlia e Fedez (Di lunedì 22 agosto 2022) Marina rimprovera la figlia Chiara Ferragni Chiara Ferragni in queste ultime settimane si trova in vacanza a Ibiza insieme alla famiglia, Fedez e i suoi bambini Leone e Vittoria. Con loro anche alcuni amici. E proprio con loro sono di recente andati a fare un’escursiona ad alta quota. La coppia ha raggiunto uno dei punti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 agosto 2022)lain queste ultime settimane si trova in vacanza a Ibiza insieme alla famiglia,e i suoi bambini Leone e Vittoria. Con loro anche alcuni amici. E proprio con loro sono di recente andati a fare un’escursiona ad alta quota. La coppia ha raggiunto uno dei punti L'articolo proviene da Novella 2000.

