Chiara Ferragni e Fedez, foto sull'orlo di un precipizio: le critiche dei follower (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Ferragni e Fedez continuano le loro vacanze a Ibiza insieme ai loro figli Leone e Vittoria e non mancano di condividere scatti e video sui social. Alcuni post sono certamente più divertenti, come quelli che hanno per protagonisti i bambini, mentre altri sono più romantici e permettono ai follower di capire come la complicità tra i due coniugi sia ancora fortissima. Uno dei loro ultimi aggiornamenti su Instagram, però, non è piaciuto per niente alla maggior parte degli utenti che seguono i Ferragnez. Qui, infatti, vediamo la coppia seduta su una roccia a picco nel vuoto con alle loro spalle la luce tipica del tramonto. L'atmosfera scelta è certamente suggestiva, ma molti hanno trovato davvero di cattivo gusto questa scelta. Solo poche ore prima, infatti, sabato 30 agosto 2022, è morto un trentenne veneto, ...

