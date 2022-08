Chiara Ferragni, che show con l’amica: décolleté in bella mostra (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Ferragni si sta godendo alcuni giorni di vacanza nella splendida Ibiza. Il tramonto in compagnia delle amiche è bollente Tempo di vacanze per Chiara Ferragni. La fashion blogger più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 agosto 2022)si sta godendo alcuni giorni di vacanza nella splendida Ibiza. Il tramonto in compagnia delle amiche è bollente Tempo di vacanze per. La fashion blogger più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

qn_carlino : Chiara Ferragni e Fedez in bilico sul dirupo: polemica social - qn_carlino : Chiara Ferragni e Fedez, video sull'orlo di un precipizio: scatta la polemica social - SettiRoberto : RT @DelpapaMax: Ormai sti due avatar non ne imbroccano una. Il gioco si è svelato, non regge più. Non rimane loro che candidarsi col PD ht… - Gazzettino : Fedez e Chiara Ferragni, bufera per il selfie estremo: «Un ragazzo di Rovigo ieri è morto così ad Asiago: bell'esem… -