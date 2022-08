Chi è il papà di Belen Rodriguez? Passato da far venire i brividi, piangerete a fiumi (Di lunedì 22 agosto 2022) Un altro componente della famiglia di Belen sale alla ribalta della popolarità. Stavolta parliamo del padre, Gustavo Rodriguez, che approda in televisione in uno dei reality show più famosi. La famiglia Rodriguez sembra essere destinata al successo, manca la madre e poi praticamente tutti hanno cavalcato l’onda della popolarità in tv. Ora è il momento di Gustavo Rodriguez, padre della famosa showgirl argentina, diventato popolare grazie alla sua partecipazione come naufrago all’isola dei famosi. Gustavo Rodriguez – instagram – curiosauro.itGustavo ha 62 anni e ha partecipato insieme al figlio Jeremias al reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras era presente anche Alvin. Ma chi è davvero il padre di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022) Un altro componente della famiglia disale alla ribalta della popolarità. Stavolta parliamo del padre, Gustavo, che approda in televisione in uno dei reality show più famosi. La famigliasembra essere destinata al successo, manca la madre e poi praticamente tutti hanno cavalcato l’onda della popolarità in tv. Ora è il momento di Gustavo, padre della famosa showgirl argentina, diventato popolare grazie alla sua partecipazione come naufrago all’isola dei famosi. Gustavo– instagram – curiosauro.itGustavo ha 62 anni e ha partecipato insieme al figlio Jeremias al reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras era presente anche Alvin. Ma chi è davvero il padre di ...

