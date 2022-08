Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti? Curiosità, social e biografia (Di lunedì 22 agosto 2022) Goffredo Cerza è noto soprattutto per essere il fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma è riuscito nel tempo a guadagnare una propria popolarità a se stante, se è vero che il suo profilo Instagram vanta ben 139mila follower (ben distanti dagli oltre 2 milioni della fidanzata, ma parliamo comunque di numeri importanti): è così divenuto a tutti gli effetti un personaggio social e sui social posta molti contenuti che lo vedono assieme alla giovane Ramazzotti.Ma non solo: su Instagram (dove potete trovarlo cercando kingcerz) posta parecchie foto con amici e famigliari (ha anche una sorella a cui è molto legato e che gli ha dato una nipotina dagli occhi azzurri). Inoltre, a giudicare dalle foto, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 agosto 2022)è noto soprattutto per essere ildi, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ma è riuscito nel tempo a guadagnare una propria popolarità a se stante, se è vero che il suo profilo Instagram vanta ben 139mila follower (ben distanti dagli oltre 2 milioni della fidanzata, ma parliamo comunque di numeri importanti): è così divenuto a tutti gli effetti un personaggioe suiposta molti contenuti che lo vedono assieme alla giovane.Ma non solo: su Instagram (dove potete trovarlo cercando kingcerz) posta parecchie foto con amici e famigliari (ha anche una sorella a cui è molto legato e che gli ha dato una nipotina dagli occhi azzurri). Inoltre, a giudicare dalle foto, ...

kissedteeth : RT @VaniuskaR: Eccolo, da vedere e rivedere su @RaiPlay il mio doc su #elsamorante per chi vuole sentire 100 volte Goffredo raccontare l'ep… - EnfantProdige : RT @VaniuskaR: Eccolo, da vedere e rivedere su @RaiPlay il mio doc su #elsamorante per chi vuole sentire 100 volte Goffredo raccontare l'ep… - __punkcake : RT @VaniuskaR: Eccolo, da vedere e rivedere su @RaiPlay il mio doc su #elsamorante per chi vuole sentire 100 volte Goffredo raccontare l'ep… - MLRiccioli : RT @VaniuskaR: Eccolo, da vedere e rivedere su @RaiPlay il mio doc su #elsamorante per chi vuole sentire 100 volte Goffredo raccontare l'ep… - giuliopasserini : RT @VaniuskaR: Eccolo, da vedere e rivedere su @RaiPlay il mio doc su #elsamorante per chi vuole sentire 100 volte Goffredo raccontare l'ep… -