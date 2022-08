“Chi c’è con lui”. Francesco Totti beccato così in vacanza: il post-Ilary Blasi è servito (Di lunedì 22 agosto 2022) La fine del matrimonio di Francesco Totti con Ilary Blasi è stato il fulmine a ciel sereno di questa estate 2022. E di loro si continuerà a parlare ancora per parecchi mesi, visto che devono essere ancora raggiunti tutti gli accordi di separazione e presumibilmente ci saranno anche degli interventi televisivi da parte di entrambi. Intanto, l’ex calciatore della Roma è stato beccato in vacanza nella sua amata Sabaudia e non era ovviamente da solo. Insieme a Er Pupone c’erano il figlio e altre due persone che conosce bene. Francesco Totti ha voglia di rilassarsi ancora e fino a fine agosto resterà in vacanza a Sabaudia a godersi il mare. In tanti comunque lo hanno pizzicato, mentre si trovava in spiaggia, e c’è chi gli ha chiesto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) La fine del matrimonio diconè stato il fulmine a ciel sereno di questa estate 2022. E di loro si continuerà a parlare ancora per parecchi mesi, visto che devono essere ancora raggiunti tutti gli accordi di separazione e presumibilmente ci saranno anche degli interventi televisivi da parte di entrambi. Intanto, l’ex calciatore della Roma è statoinnella sua amata Sabaudia e non era ovviamente da solo. Insieme a Er Pupone c’erano il figlio e altre due persone che conosce bene.ha voglia di rilassarsi ancora e fino a fine agosto resterà ina Sabaudia a godersi il mare. In tanti comunque lo hanno pizzicato, mentre si trovava in spiaggia, e c’è chi gli ha chiesto ...

pdnetwork : “Non siamo perfette e perfetti ma siamo sinceri. Combattiamo insieme. Dall’altra parte c’è chi ignora i bisogni dei… - ItaliaViva : Chi agita il tema del fascismo regala punti alla Meloni. C'è un pericolo più concreto col governo della destra: che… - fattoquotidiano : Programmi, la Lega spaccia una flat tax che non c’è, Fdi sui migranti cerca lo scudo Ue, Calenda si attacca al gas… - Piero43 : RT @_Nico_Piro_: Stefania onora la professione giornalista con la tenacia di chi vuole la verità e vuole portarla al pubblico. Anche per qu… - OneBepp : RT @_Nico_Piro_: Stefania onora la professione giornalista con la tenacia di chi vuole la verità e vuole portarla al pubblico. Anche per qu… -