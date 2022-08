Chelsea, Tuchel sotto inchiesta della FA dopo le frasi sugli arbitri: rischia la squalifica (Di lunedì 22 agosto 2022) Thomas Tuchel è sotto indagine da parte della Federcalcio inglese per le frasi pronunciate sugli arbitri dopo il pareggio del 14 agosto contro il Tottenham. Il tecnico del Chelsea, infatti, aveva detto che sarebbe meglio se l’internazionale Anthony Taylor smettesse di dirigere le sfide dei blues. Una frase che ha portato un’inchiesta con l’accusa di condotta impropria attraverso il coinvolgimento di pregiudizi. Il tecnico tedesco ha tempo fino a giovedì per rispondere. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Thomasindagine da parteFedercalcio inglese per lepronunciateil pareggio del 14 agosto contro il Tottenham. Il tecnico del, infatti, aveva detto che sarebbe meglio se l’internazionale Anthony Taylor smettesse di dirigere le sfide dei blues. Una frase che ha portato un’con l’accusa di condotta impropria attraverso il coinvolgimento di pregiudizi. Il tecnico tedesco ha tempo fino a giovedì per rispondere. SportFace.

