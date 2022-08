Chelsea, Tuchel rischia la squalifica per le frasi sugli arbitri (Di lunedì 22 agosto 2022) Thomas Tuchel rischia la squalifica della FA dopo le frasi molto dure contro l’arbitro dopo la partita con il Tottenham Thomas Tuchel rischia la squalifica. Nel mirino dell’FA sono finite le sue parole contro l’arbitro Anthony Taylor dopo il pareggio con il Tottenham. In quella occasione di quella partita, il tecnico del Chelsea disse che sarebbe stato meglio se l’internazionale avesse smesso di dirigere le sfide dei Blues. Le parole del tecnico tedesco hanno portato un’inchiesta con l’accusa di condotta impropria attraverso il coinvolgimento di pregiudizi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Thomasladella FA dopo lemolto dure contro l’arbitro dopo la partita con il Tottenham Thomasla. Nel mirino dell’FA sono finite le sue parole contro l’arbitro Anthony Taylor dopo il pareggio con il Tottenham. In quella occasione di quella partita, il tecnico deldisse che sarebbe stato meglio se l’internazionale avesse smesso di dirigere le sfide dei Blues. Le parole del tecnico tedesco hanno portato un’inchiesta con l’accusa di condotta impropria attraverso il coinvolgimento di pregiudizi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

