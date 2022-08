Che fine ha fatto la sinistra in Italia? Una crisi tra ideologia e opinione (Di lunedì 22 agosto 2022) Esiste in Italia una sinistra? In apparenza sui social c’è una grande domanda di sinistra e i partiti a sinistra del Pd proliferano; ma non c’è incontro tra domanda e offerta perché i partiti a sinistra del Pd raccolgono pochissimi voti. Che fine hanno fatto gli elettori del Pci che da oltre il 30% ai tempi di Berlinguer erano calati al 26% nelle elezioni politiche del 1987, al 22% (sommando Pds e Rc) in quelle del 1992 e oggi faticano a raggiungere la soglia del 3%? Dove sono andati a finire quelli che votavano i socialisti di Pietro Nenni e Sandro Pertini? E dove si situa il M5s, col suo ormai scarso 10%, nel continuum destra-sinistra? Io credo che la crisi abbia almeno due ragioni: una ideologica e una che possiamo chiamare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Esiste inuna? In apparenza sui social c’è una grande domanda die i partiti adel Pd proliferano; ma non c’è incontro tra domanda e offerta perché i partiti adel Pd raccolgono pochissimi voti. Chehannogli elettori del Pci che da oltre il 30% ai tempi di Berlinguer erano calati al 26% nelle elezioni politiche del 1987, al 22% (sommando Pds e Rc) in quelle del 1992 e oggi faticano a raggiungere la soglia del 3%? Dove sono andati a finire quelli che votavano i socialisti di Pietro Nenni e Sandro Pertini? E dove si situa il M5s, col suo ormai scarso 10%, nel continuum destra-? Io credo che laabbia almeno due ragioni: una ideologica e una che possiamo chiamare di ...

