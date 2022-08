Che fanno oggi i protagonisti di Un Medico in Famiglia? (Di lunedì 22 agosto 2022) Il «Nonno d’Italia» Lino Banfi sogna l’undicesima stagione, la dolce «Alice» Claudia Pandolfi sbarca a Venezia 79 per Paolo Virzì e il ragazzo di Facebook è diventato Damiano dei Maneskin… Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 agosto 2022) Il «Nonno d’Italia» Lino Banfi sogna l’undicesima stagione, la dolce «Alice» Claudia Pandolfi sbarca a Venezia 79 per Paolo Virzì e il ragazzo di Facebook è diventato Damiano dei Maneskin…

sayrevee : Oggi posso capire perchè i galli si svegliano e la prima cosa che fanno è urlare - BarbascuraX : A #pillon i diritti fanno così tanto schifo che per lui concetti come “matrimonio egualitario” si traducono in “il… - matteosalvinimi : Sabato pomeriggio e c'è pienone alla festa Lega di Pinzolo (Trento), GRAZIE! Altro che parlare di fascismo e razzis… - ElenaBaldassar5 : RT @clajens: @martina_gxx Ma che fine ha fatto? ??Ha chiesto di poter avere un hashtag singolo, come ha già fatto Jessica e come fanno tutti… - vincent6877 : @PietroIchino Misura fantastica con una tassa del 3% su ogni transazione in Italia che finisce in mano a delle banc… -