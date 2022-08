Che cosa succede se lo chef se ne va

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ne abbiamo parlato da poco a proposito delloMarco Ambrosino che, dopo aver detto addio al 28 Posti di Milano, si prepara a cercare nuovi percorsi e nuovi punti di vista (sul mondo, sul Mediterraneo e sulla cucina eticamente e politicamente impegnata) a Napoli. Ma questo non è l’unico caso recente di “capitani” che cambiano nave per cercare nuove rotte gastronomiche. Spesso si tratta di separazioni inaspettate (come quella che dopo dieci anni ha da poco portato via Maurizio Bufi dall’Hotel Villa Giulia sul Lago di Garda), ma consensuali e garbate (come quella tra Michelangelo Mammoliti e La Madernassa a Guarene, Langhe-Roero, o quello tra Gianluca D’Agostino e il Veritas Restaurant di Napoli). Raramente si assiste a veri e propri divorzi conflittuali con tanto di contorno gossip (come quello tra Franco Aliberti e il ristorante Anima di Enrico Bartolini, ...