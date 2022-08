Che ci fa la Spal in Europa League? Ecco 'Più di Undici', il romanzo della Curva Ovest (Di lunedì 22 agosto 2022) Un'avventurosa trasferta a Bucarest, in Romania, per una partita di Coppa, l'Europa League. E no, niente musichetta con cui consolarsi. E sì, svariati incontri da ricordare. Un pallone che rotola nel ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Un'avventurosa trasferta a Bucarest, in Romania, per una partita di Coppa, l'. E no, niente musichetta con cui consolarsi. E sì, svariati incontri da ricordare. Un pallone che rotola nel ...

gippu1 : Cacciato dopo 5 minuti di #LazioBologna, Maximiano diventa il SECONDO giocatore più veloce a farsi espellere all'es… - TrolleroEr : @My7th2 - AleAsrTotti10 : C è gente che ha insultato Riccardi,un ragazzo de 22 anni che sembra palese come di testa si sia perso,solamente pe… - WhatDoesFoxSay3 : @BiagiomF @Chiariello_CS Parto dal presupposto che tutti i portieri fanno le papere. Capisco essere pro Meret e dif… - DevilDollmusic : @Zoroback_023 Semmai e' l'atalanta che non e' piu' la stessa. Sembrava di giocare contro la spal... -