C'è una nuova guerra in arrivo alle porte dell'Italia (Di lunedì 22 agosto 2022) La guerra potrebbe presto avvicinarsi ai confini Italiani, con un nuovo fronte che vedrebbe, ancora una volta, i Paesi occidentali contro la Russia di Putin. Un conflitto armato rischia infatti di scoppiare nei Balcani occidentali, per la... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Lapotrebbe presto avvicinarsi ai confinini, con un nuovo fronte che vedrebbe, ancora una volta, i Paesi occidentali contro la Russia di Putin. Un conflitto armato rischia infatti di scoppiare nei Balcani occidentali, per la...

matteosalvinimi : Buona domenica con una bella minaccia dalla capolista PD in Veneto. ?? Il 25 settembre chi sceglie il PD (in Veneto… - rubio_chef : Da anarchico non ho mai votato perché mai ho creduto nel voto a bugiardi corrotti, e perché mai mi sono sentito rap… - Anto_Giovinazzi : Sono molto contento di avere la possibilità di tornare a girare in @F1 in sessioni ufficiali. Sfrutterò queste occ… - Glicine00153383 : RT @Alessan33667232: Buon giorno buon inizio settimana un abbraccio grande e ripartiamo per una nuova avventura che è la vita ciao carissim… - AmalaTV_ : #Kehl (ds #BorussiaDortmund): '#Akanji ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno… -