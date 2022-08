sportli26181512 : '#Cavani verso il #Valencia di #Gattuso': Secondo il quotidiano francese L'Équipe, l'attaccante uruguaiano, svincol… - michelmarques21 : RT @SportNapoli_off: Calciomercato: CAVANI verso il VALENCIA di GATTUSO #calciomercato #cavani #valencia - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Stampa. Cavani verso il Valencia di Gattuso - Salvato95551627 : RT @sportface2016: Dalla Francia: Edinson #Cavani verso il #Valencia di Gennaro Gattuso - sportface2016 : Dalla Francia: Edinson #Cavani verso il #Valencia di Gennaro Gattuso -

PARIGI (FRANCIA) - Ora dopo ora aumentano sempre più le probabilità di vedere Edinsoncon la maglia del Valencia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Èquipe , l'attaccante uruguaiano, svincolato dopo i due anni al Manchester United, sarebbe vicino al passaggio al ...Lo rivela oggi "L'Equipe", precisando che la "pista" Nizza si allontana ogni giorno di più, mentre la strada che avrebbe portatoal Villarreal, dove c'è il suo ex allenatore dei tempi del Psg, ...Si raffreddano le piste Nizza e Villarreal per l'attaccante ex Napoli.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Edinson Cavani è vicino al Valencia di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...