Cavani Juventus, i bianconeri hanno chiesto informazioni: la risposta del Matador (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus pensa anche a Cavani per l’attacco: la risposta dell’ex centranti di Palermo, Napoli e PSG. Gli aggiornamenti sul mercato bianconero Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Edinson Cavani, svincolato dopo il termine della sua avventura al Manchester United. L’attaccante, però, preferirebbe un’avventura in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Lapensa anche aper l’attacco: ladell’ex centranti di Palermo, Napoli e PSG. Gli aggiornamenti sul mercato bianconero Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, laavrebbesu Edinson, svincolato dopo il termine della sua avventura al Manchester United. L’attaccante, però, preferirebbe un’avventura in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @lo_360: #Calciomercato Ma uno che viene preso per fare il vice Vlahovic può chiedere 8 milioni? #Depay #Juventus Secondo me sia Depay… - lo_360 : #Calciomercato Ma uno che viene preso per fare il vice Vlahovic può chiedere 8 milioni? #Depay #Juventus Secondo m… - HappelFK : Se #Cavani avesse mostrato interesse per la Juventus sarebbe tornato un campione. Visto che preferisce la Spagna r… - ZonaBianconeri : RT @Pasky973: Ah quindi la #Juventus avrebbe chiesto a #Cavani che però ci avrebbe dato un palo enorme? Wuahahah Non sanno più cosa inven… - ZonaBianconeri : RT @GabrieleMucill1: In pratica la dirigenza della #Juventus conosce solo 10 giocatori in tutta Europa. #Milik #Cavani #Pjanic ecc. Ma il d… -

Cavani Juventus, i bianconeri hanno chiesto informazioni: la risposta del Matador Blogo Sport Milik-Juve, si può fare. Cavani vicino al Valencia Il polacco potrebbe rinforzare l'attacco bianconero. Gattuso potrebbe allenare il Matador. Altra operazione per Alexandre Pato. Coric vince il Master 1000 di Cincinnati ... Mercato Juve, dalla Spagna: 'Chieste informazioni per Cavani' Può tornare di moda Edinson Cavani in casa Juve Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Relevo, in attesa di capire come evolverà la situazion ... Il polacco potrebbe rinforzare l'attacco bianconero. Gattuso potrebbe allenare il Matador. Altra operazione per Alexandre Pato. Coric vince il Master 1000 di Cincinnati ...Può tornare di moda Edinson Cavani in casa Juve Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Relevo, in attesa di capire come evolverà la situazion ...