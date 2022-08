Catherine Deneuve e l’amore per Marcello Mastroianni: “Non lasciò mai la moglie per me” (Di lunedì 22 agosto 2022) Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni vissero una travolgente storia d’amore, nata – come era prevedibile – sul set. I due si incontrarono durante le riprese del film “La cagna”, nel 1971: da allora faticarono a rimanere distanti l’uno dall’altra, sebbene Mastroianni non lasciò mai ufficialmente la moglie Flora, col quale era sposato dal 1950. Dalla relazione tra la Deneuve e Mastroianni nel 1972 nacque una figlia, Chiara. La notizia non poteva rimanere segreta, così fu lo stesso attore a comunicarla alla moglie Giovanna Cau, agente e confidente di Mastroianni, in un’intervista rilasciata a “Interview” ha raccontato di quando Marcello disse a Flora che la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)vissero una travolgente storia d’amore, nata – come era prevedibile – sul set. I due si incontrarono durante le riprese del film “La cagna”, nel 1971: da allora faticarono a rimanere distanti l’uno dall’altra, sebbenenonmai ufficialmente laFlora, col quale era sposato dal 1950. Dalla relazione tra lanel 1972 nacque una figlia, Chiara. La notizia non poteva rimanere segreta, così fu lo stesso attore a comunicarla allaGiovanna Cau, agente e confidente di, in un’intervista rilasciata a “Interview” ha raccontato di quandodisse a Flora che la sua ...

