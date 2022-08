Caso Griner | Dennis Rodman andrà in Russia per chiedere il rilascio della cestista detenuta e condannata a 9 anni

(Di lunedì 22 agosto 2022)incercare di far scarcerare Brittney, laWnba arrestata a Mosca lo scorso febbraio edue settimane fa a novedi reclusione per possesso di sostanze stupefacenti. L’ex stella dei Chicago Bulls lo ha reso noto parlando alla Nbc: “Ho avuto il permesso di andare inper aiutare quella ragazza, sto cercando di andarci questa settimana“. Non è la prima volta chetenta azioni diplomatiche con governi esteri in disputa con gli Stati Uniti. Il 61enne è da tempo amico del dittatore Kim Jong Un e, negli ultimi dieci, spesso ha incontrato il leader nordcoreano a Pyongyang. Nel 2014 definì “cool” Vladimir Putin e nel 2018 si presentò a ...

Non è unche Medvedev non citi partiti in particolare, ma evochi case fredde e frigoriferi ... la Russia chiede una riunione all'Onu sugli attacchi a Zaporizhzhia - Chi è Brittneye perché ...Calenda ha spiegato che il Pd dopo le elezioni si alleerà con il M5s e nelha invitato Emma ...l'accordo che avrà come conseguenza lo scambio di prigionieri e la liberazione di Brittney, la ...Dennis Rodman il diplomatico, nuovo episodio. Dopo essere stato spedito in Corea del Nord, l’ex lungo NBA sembra che si recherà in Russia per cercare di aiutare sul caso Brittney Griner, recentemente ...La leggenda dell'NBA ha rivelato del suo imminenti viaggio a Mosca per sostenere la causa di rilascio della cestista americana ...