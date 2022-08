Casey Affleck dà il benvenuto in famiglia a Jennifer Lopez su Instagram dopo aver disertato il matrimonio (Di lunedì 22 agosto 2022) Casey Affleck non ha partecipato alle celebrazioni per il matrimonio del fratello ben con Jennifer Lopez, ma ha accolto l'attrice e cantante in famiglia con un caloroso post su Instagram. Casey Affleck ha disertato il matrimonio del fratello Ben Affleck celebrato il Georgia nel weekend, ma ha rimediato con un caloroso post su Instagram in cui "accoglie" Jennifer Lopez in famiglia. Casey Affleck, 47 anni, è stato avvistato in California nelle stesse ore in cui Ben Affleck e Jennifer Lopez celebravano la loro unione nella proprietà di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022)non ha partecipato alle celebrazioni per ildel fratello ben con, ma ha accolto l'attrice e cantante incon un caloroso post suhaildel fratello Bencelebrato il Georgia nel weekend, ma ha rimediato con un caloroso post suin cui "accoglie"in, 47 anni, è stato avvistato in California nelle stesse ore in cui Bencelebravano la loro unione nella proprietà di ...

ValentinaDAmic4 : C'aveva judo - VanityFairIt : Casey Affleck, fratello del divo, al «matrimonio dell'anno» non c'era. Causa, pare, impegni di famiglia (che però n… - gianni590 : @jonathanbazzi @civati Forse meglio Casey Affleck. - dionatttan : RT @harryfoxxx: a brie larson e o casey affleck no oscar - harryfoxxx : a brie larson e o casey affleck no oscar -