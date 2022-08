Caserta, scoperta una piantagione illegale di cannabis: arrestato responsabile (Di lunedì 22 agosto 2022) Caserta – I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Caserta, all’esito di mirate attività investigative svolte in collaborazione con la Sezione Aerea di Napoli, hanno individuato a Caserta, località Gaggio, una piantagione di “cannabis indica” di circa 2 metri di altezza, presente su più terrazzamenti, volutamente occultata tra la vegetazione e servita da un impianto di irrigazione interrato. L’autore del reato, un cittadino Casertano già gravato da precedenti penali e di polizia della stessa natura, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Anche la successiva perquisizione svolta presso l’abitazione della persona arrestata ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori kg 13 circa di infiorescenze già lavorate ed essiccate e, quindi, pronte ad essere immesse ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022)– I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di, all’esito di mirate attività investigative svolte in collaborazione con la Sezione Aerea di Napoli, hanno individuato a, località Gaggio, unadi “indica” di circa 2 metri di altezza, presente su più terrazzamenti, volutamente occultata tra la vegetazione e servita da un impianto di irrigazione interrato. L’autore del reato, un cittadinono già gravato da precedenti penali e di polizia della stessa natura, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Anche la successiva perquisizione svolta presso l’abitazione della persona arrestata ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori kg 13 circa di infiorescenze già lavorate ed essiccate e, quindi, pronte ad essere immesse ...

Lopinionista : Caserta, scoperta una piantagione illegale di cannabis: arrestato responsabile - anteprima24 : ** Scoperta piantagione illegale di cannabis indica a ##Caserta: un arresto ** - hubertphava : @LorenzoCast89 Si è scoperta l'acqua calda: gggiovani prof della luiss che, in imminenza di elezione, scrivono prop… - lacittanews : Scoperta e sequestrata in provincia di Caserta una “prigione” per cani con cuccioli tenuti nell’immondizia ed esemp… - mattyproie7 : RT @reggiadicaserta: #BuonFerragosto ?? Vi facciamo gli auguri di buon Ferragosto con il servizio del @tg2rai andato in onda pochi giorni fa… -