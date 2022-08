Casemiro saluta il Real in lacrime: «Il mio ciclo era finito. Sono felice, ho dato tutto» (Di lunedì 22 agosto 2022) Casemiro ha salutato il Real Madrid in conferenza stampa. Il centrocampista, che sarà dello United, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sono felice, ho fatto il mio dovere. Quando ho lasciato San Paolo nel gennaio 2013 mi Sono detto che avrei dato tutto per questo club. Ci ho provato. Quando dormo, dormo tranquillamente perché ho dato tutto, negli allenamenti e nelle partite”. “Quando prendi una decisione così importante, è difficile. Dopo la finale di Champions League ho parlato con il mio agente e gli ho detto che avevo la sensazione che stavo finendo il mio ciclo. Sono onesto con tutti, ci ho pensato. Mi ha detto di andare in vacanza e cercare di avere una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022)hato ilMadrid in conferenza stampa. Il centrocampista, che sarà dello United, non è riuscito a trattenere le. “, ho fatto il mio dovere. Quando ho lasciato San Paolo nel gennaio 2013 midetto che avreiper questo club. Ci ho provato. Quando dormo, dormo tranquillamente perché ho, negli allenamenti e nelle partite”. “Quando prendi una decisione così importante, è difficile. Dopo la finale di Champions League ho parlato con il mio agente e gli ho detto che avevo la sensazione che stavo finendo il mioonesto con tutti, ci ho pensato. Mi ha detto di andare in vacanza e cercare di avere una ...

Gianluca270395 : RT @TeoVisma: #Casemiro saluta il Real Madrid come solo i grandi, con la conferenza d'addio nella sala del Bernabeu. Con una lode finale a… - napolista : #Casemiro saluta il Real in lacrime: «Il mio ciclo era finito. Sono felice, ho dato tutto» In conferenza stampa: «… - JDStelluti : RT @filippomricci: Le lacrime che scappano dagli occhi di Ancelotti ascoltando Casemiro che piangendo saluta il Real Madrid. Sentimenti, pa… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Casemiro, arrivederci al #RealMadrid: 'Un giorno tornerò per restituire l'affetto che ho ricevuto'. - _talebanikov : RT @TeoVisma: #Casemiro saluta il Real Madrid come solo i grandi, con la conferenza d'addio nella sala del Bernabeu. Con una lode finale a… -