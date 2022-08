Casemiro: «Non me ne vado per soldi. Qui era finito un ciclo. CR7…» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il centrocampista brasiliano Casemiro ha spiegato l’addio al Real Madrid in una conferenza stampa al Santiago Bernabeu: le dichiarazioni prima della nuova avventura Inizia l’avventura allo United per Casemiro che ha salutato per l’ultima volta il Real Madrid: MOTIVI – «Chi pensa che me ne vada per soldi è perché non mi conosce. Penso che siano pochi e non mi conoscono. La mia sensazione è che sia finito un ciclo. Avevo bisogno di un cambiamento. In vacanza ho pensato la stessa cosa. Sono la persona più onesta del mondo e ho sentito questo» IL LUNGO ADDIO – «Alla fine della finale di Champions avevo la sensazione che il mio ciclo fosse finito. Sono onesto. Dopo le vacanze, a mente lucida, la sensazione era la stessa. Non è stato velocissimo. Ho parlato con il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il centrocampista brasilianoha spiegato l’addio al Real Madrid in una conferenza stampa al Santiago Bernabeu: le dichiarazioni prima della nuova avventura Inizia l’avventura allo United perche ha salutato per l’ultima volta il Real Madrid: MOTIVI – «Chi pensa che me ne vada perè perché non mi conosce. Penso che siano pochi e non mi conoscono. La mia sensazione è che siaun. Avevo bisogno di un cambiamento. In vacanza ho pensato la stessa cosa. Sono la persona più onesta del mondo e ho sentito questo» IL LUNGO ADDIO – «Alla fine della finale di Champions avevo la sensazione che il miofosse. Sono onesto. Dopo le vacanze, a mente lucida, la sensazione era la stessa. Non è stato velocissimo. Ho parlato con il ...

