Casemiro dà l’addio al Real Madrid | Ancelotti si commuove durante la conferenza

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 agosto 2022) Attimi di emozione alastampa d’addio di. Approdato in Spagna nel 2015, il centrocampista lascia i blancos dopo 209 presenze in Liga e 19 trofei vinti, incluse 5 Champions League, per unirsi al Manchester United.lastampa,non è riuscito a trattenere le lacrime. E non è rimasto indifferente neanche Carlo. Le telecamere del club hanno immortalato il tecnico italiano con gli occhi lucidi. Poi l’abbraccio tra i due. “Un giorno tornerò”, la promessa diinstampa.pic.twitter.com/XcMeyYwJgy — Actu Foot (@ActuFoot ) August 22, 2022 SportFace.