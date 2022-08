Caro-bollette a tutto gas, in arrivo la stangata d’autunno: salasso da 3.454 euro a famiglia (Di lunedì 22 agosto 2022) Caro-bollette a tutto gas. Chiunque vinca le elezioni il prossimo 25 settembre, dal giorno dopo si ritroverà a fare i conti con un’enorme grana da gestire: i costi dell’energia. Secondo l’Ircaf, l’Istituto ricerche consumo ambiente e formazione, ci aspetta infatti un inverno da incubo. Perché tra gli aumenti del prezzo del gas e quelli dell’elettricità, per la famiglia tipo italiana si preannuncia un vero e proprio salasso: 3.454,5 euro in più all’anno, con un aumento del 100% sul 2021 e addirittura del 135% sul 2020. Caro-bollette e inflazione, mix esplosivo E non è tutto. “Se aggiungiamo che l’inflazione in europa in luglio è salita al 8,9% in area euro, al 9,8% nella Ue, al 10,1% in Inghilterra, al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)gas. Chiunque vinca le elezioni il prossimo 25 settembre, dal giorno dopo si ritroverà a fare i conti con un’enorme grana da gestire: i costi dell’energia. Secondo l’Ircaf, l’Istituto ricerche consumo ambiente e formazione, ci aspetta infatti un inverno da incubo. Perché tra gli aumenti del prezzo del gas e quelli dell’elettricità, per latipo italiana si preannuncia un vero e proprio: 3.454,5in più all’anno, con un aumento del 100% sul 2021 e addirittura del 135% sul 2020.e inflazione, mix esplosivo E non è. “Se aggiungiamo che l’inflazione inpa in luglio è salita al 8,9% in area, al 9,8% nella Ue, al 10,1% in Inghilterra, al ...

