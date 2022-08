Carmen Di Pietro ha sempre paura di non avere cibo e mangia tantissima pasta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dall’amore alla fameDisi racconta svelando com’è la sua vita dopo l’Isola dei famosi. HaDi, teme di restare di nuovo senza. In Honduras ha sofferto tanto la fame, sapeva che per lei sarebbe stato il vero scoglio e ha patito così tanto che svela cosa fa per non soffrire ancora. Per lei è un incubo nonniente dare e in borsa mettequalcosa, anche se poi magari non la, ma non deve mai restare senza. Adora le fettuccine alla carbonara ma non può di certo mettere quelle in borsa.Dicirca 250 g dial giorno e adora i dolci, ecco perché ha ...