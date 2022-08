“Cappuccetto Rosso” e l’urlo sgarbiano “capra”: il politicamente corretto vuole abolirli (Di lunedì 22 agosto 2022) La favola di Cappuccetto Rosso? Infama i lupi. L’augurio «In bocca al lupo» con la classica risposta «crepi»? Istigazione al maltrattamento. La parola “porco” usata come offesa? Discriminatoria. A lanciare la crociala animalista-lessicale è un’associazione, l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente). Si scaglia «contro l’uso e l’abuso di termini offensivi nei confronti degli animali». Li ritiene «una sorta di malcostume se non in alcuni casi addirittura istigazione al maltrattamento». Da “Cappuccetto Rosso” a “crepi il lupo”: tutto vietato Tra le battaglie dell’associazione sulle distorsioni lessicali, anche quella che ebbe come target Vittorio Sgarbi, reo di aver usato impropriamente la parola “capra”. Ora è la volta del lupo. «Basta usare termini come “crepi il lupo” o “il lupo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) La favola di? Infama i lupi. L’augurio «In bocca al lupo» con la classica risposta «crepi»? Istigazione al maltrattamento. La parola “porco” usata come offesa? Discriminatoria. A lanciare la crociala animalista-lessicale è un’associazione, l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente). Si scaglia «contro l’uso e l’abuso di termini offensivi nei confronti degli animali». Li ritiene «una sorta di malcostume se non in alcuni casi addirittura istigazione al maltrattamento». Da “” a “crepi il lupo”: tutto vietato Tra le battaglie dell’associazione sulle distorsioni lessicali, anche quella che ebbe come target Vittorio Sgarbi, reo di aver usato impropriamente la parola “”. Ora è la volta del lupo. «Basta usare termini come “crepi il lupo” o “il lupo ...

