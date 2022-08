Candidature Lega: per il Carroccio sannita in campo Alberto Mignone (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoListe depositate anche per la Lega di Salvini. A rappresentare il Carroccio sannita alle politiche del 25 settembre sarà l’avvocato Alberto Mignone, responsabile del partito nel capoluogo: è stato designato per la terza posizione nel listino plurinominale del Senato. Questi i due listini presentati dalla Lega nei due collegi plurinominali che interessano il Sannio (ricordiamo che negli equilibri di coalizione per gli uninominali l’indicazione spettava a Fratelli d’Italia al Senato e a Forza Italia per la Camera). Senato, collegio plurinominale Benevento-Avellino-Caserta-Salerno: 1 Cantalamessa, 2 Iaverone, 3 Mignone, 4 Gerardo Camera, collegio plurinominale Benevento-Caserta: 1 Zinzi, 2 Piccerillo, 3 Fellone, 4 Lettieri L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoListe depositate anche per ladi Salvini. A rappresentare ilalle politiche del 25 settembre sarà l’avvocato, responsabile del partito nel capoluogo: è stato designato per la terza posizione nel listino plurinominale del Senato. Questi i due listini presentati dallanei due collegi plurinominali che interessano il Sannio (ricordiamo che negli equilibri di coalizione per gli uninominali l’indicazione spettava a Fratelli d’Italia al Senato e a Forza Italia per la Camera). Senato, collegio plurinominale Benevento-Avellino-Caserta-Salerno: 1 Cantalamessa, 2 Iaverone, 3, 4 Gerardo Camera, collegio plurinominale Benevento-Caserta: 1 Zinzi, 2 Piccerillo, 3 Fellone, 4 Lettieri L'articolo ...

