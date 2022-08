Campania, allerta meteo gialla per temporali dalle 12 alle 21 di domani (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 23 agosto, su tutto il territorio regionale. I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso diper piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido1221 di, martedì 23 agosto, su tutto il territorio regionale. Ipotranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, dannicoperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili ...

