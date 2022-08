Campagna elettorale e disagio sociale. La radiografia di Polillo (Di lunedì 22 agosto 2022) Mentre “fischia il vento” delle polemiche ed “urla la bufera” delle contrapposizioni irriducibili, la ragione rischia di ritirarsi in buon ordine, per lasciare il posto agli ultras delle tifoserie. Quelli pronti a giurare che il loro bianco è il bianco che più bianco non si può. Mentre quello dei propri avversari è finto come una banconota da 22 euro. Di fronte a tali contrapposizioni ristabilire un minimo di oggettività è impresa ardua. Ma non per questo meno necessaria. In un Paese democratico le elezioni non sono solo scelta di classe dirigente. Senza arrivare alle esagerazione dei cosiddetti “portavoce”, semplice megafono, pur sempre teorico, degli “attivisti”, sono anche il mezzo per dimostrare alle élite che non sono libere di dire cazzate. Chi è in grado di dimostrare che durante la pandemia vi sarebbero stati più o meno morti a seconda del colore del governo? Occorre quindi ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Mentre “fischia il vento” delle polemiche ed “urla la bufera” delle contrapposizioni irriducibili, la ragione rischia di ritirarsi in buon ordine, per lasciare il posto agli ultras delle tifoserie. Quelli pronti a giurare che il loro bianco è il bianco che più bianco non si può. Mentre quello dei propri avversari è finto come una banconota da 22 euro. Di fronte a tali contrapposizioni ristabilire un minimo di oggettività è impresa ardua. Ma non per questo meno necessaria. In un Paese democratico le elezioni non sono solo scelta di classe dirigente. Senza arrivare alle esagerazione dei cosiddetti “portavoce”, semplice megafono, pur sempre teorico, degli “attivisti”, sono anche il mezzo per dimostrare alle élite che non sono libere di dire cazzate. Chi è in grado di dimostrare che durante la pandemia vi sarebbero stati più o meno morti a seconda del colore del governo? Occorre quindi ...

