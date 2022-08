Cambi | l' euro scivola sotto la parità col dollaro

Dondolino72 : RT @ansa_economia: Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro. Tocca 0,999 dollari e poi risale a 1,005 #ANSA - telodogratis : Cambi: l’euro scende sotto la parità sul dollaro - ansa_economia : Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro. Tocca 0,999 dollari e poi risale a 1,005 #ANSA - ForexOnlineMeIt : Cambi: l'#euro scende sotto la parità sul #dollaro - La Sicilia - ForexOnlineMeIt : Cambi: l'#euro scende sotto la parità sul #dollaro - La Gazzetta del Mezzogiorno -

L'è scivolato sotto la parità col dollaro, sulla scia del differenziale tra i tassi favorevole e la tensione sui mercati finanziari per la crisi energetica. La divisa europea è scivolata sotto al ...a 136,897 sullo yen alle 11.30. 22 - 08 - 2022 11:30Milano, 22 ago. (askanews) - L'euro è scivolato sotto la parità col dollaro, sulla scia del differenziale tra i tassi favorevole e la tensione ...Euro e dollaro testano nuovamente la parità. In questo momento il cambio EUR/USD si muove in area 1,0007 euro (-0,27%). "Vedremo se come l'ultima volta, s ...