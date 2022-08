(Di lunedì 22 agosto 2022) L'è scesolacon il. Ha toccato quota 0,999 dollari per poi risalire a 1,005 nei confronti del biglietto verde. . 22 agosto 2022

padovesi58a : Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro - zav_news : ?? #Gas, aumentano di oltre il 10% i prezzi in Europa: ad Amsterdam superati i 285 euro al MWh ?? Cambi, l'#euro sc… - cavicchioli : Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro - iconanews : Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro - fisco24_info : Cambi: l'euro scende sotto la parità sul dollaro: Tocca 0,999 dollari e poi risale a 1,005 -

