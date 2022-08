Calendario Mondiali volley 2022: programma, orari giornalieri, dove vederli in tv e streaming (Di lunedì 22 agosto 2022) Venerdì 26 agosto cominceranno i Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Ospitate da Slovenia e Polonia, le migliori squadre a livello internazionale si sfideranno per il titolo mondiale in un torneo che finirà domenica 11 settembre con gli atti conclusivi alla Spodek Arena di Katowice. Tante squadre partiranno con ambizioni di successo, a partire dai padroni di casa della Polonia, Campioni in carica e vincitori delle ultime due edizioni. Credenziali importanti anche per la Francia, recente vincitrice dell’oro olimpico e della VNL, e Brasile, finalista nelle ultime due occasioni dopo tre successi consecutivi. Proverà a giocarsi le sue carte anche la Nazionale Italiana, guidata dal CT Fefé De Giorgi. La squadra, che si presenta nei suoi effettivi molto simile a quella che ha trionfato agli ultimi Campionati Europei, inizierà il suo cammino sabato 27 agosto ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Venerdì 26 agosto cominceranno i Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Ospitate da Slovenia e Polonia, le migliori squadre a livello internazionale si sfideranno per il titolo mondiale in un torneo che finirà domenica 11 settembre con gli atti conclusivi alla Spodek Arena di Katowice. Tante squadre partiranno con ambizioni di successo, a partire dai padroni di casa della Polonia, Campioni in carica e vincitori delle ultime due edizioni. Credenziali importanti anche per la Francia, recente vincitrice dell’oro olimpico e della VNL, e Brasile, finalista nelle ultime due occasioni dopo tre successi consecutivi. Proverà a giocarsi le sue carte anche la Nazionale Italiana, guidata dal CT Fefé De Giorgi. La squadra, che si presenta nei suoi effettivi molto simile a quella che ha trionfato agli ultimi Campionati Europei, inizierà il suo cammino sabato 27 agosto ...

