Calendario Mondiali Mountain Bike 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 22 agosto 2022) La località francese di Les Gets, nella regione dell'Auvergne-Rhone-Alpes, ospiterà dal 24 al 28 settembre i Campionati del Mondo di Mountain Bike 2022. La rassegna iridata vedrà sfidarsi i migliori interpreti al mondo nelle discipline del Cross Country, dello Short Track, del Downhill e del Cross Country per e-Mountain Bike. Si partirà mercoledì 24 agosto con la Team Relay fino ad arrivare alla gara Elite uomini di Cross Country che domenica 28 chiuderà l'evento. Mountain Bike, delusione azzurra agli Europei. Martina Berta salva una top10, Kerschbaumer non pervenuto Diversi tra gli atleti di punta hanno saltato gare di Coppa del Mondo o i Campionati Europei per preparare al meglio questo appuntamento ed è dunque lecito aspettarsi startlist di altissimo livello e ...

