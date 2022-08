Calendario Mondiali ciclismo 2022: programma, orari, tv, streaming. C’è il fuso australiano! (Di lunedì 22 agosto 2022) Archiviata la rassegna europea, è tempo per il Calendario delle due ruote di concentrarsi sul prossimo grande appuntamento per nazionali, il più importante e prestigioso di tutti, i Campionati del Mondo. Una settimana di grande spettacolo che accompagnerà gli appassionati dal 18 al 25 settembre. L’evento iridato torna quest’anno in Australia, a dodici anni dalla prima ed unica volta che l’aveva ospitato. La sede sarà la città di Wollongong, intorno alla quale si svilupperà l’impegnativo percorso che incoronerà i prossimi Campioni del Mondo e le prossime Campionesse del Mondo. Una venue sicuramente molto affascinante, ma con un fuso orario che rischia di mettere in difficoltà gli spettatori europei. Tutti i tracciati delle prove in linea, dalle categorie junior a quelle elite, saranno caratterizzate dalla presenza di un circuito di 17 ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Archiviata la rassegna europea, è tempo per ildelle due ruote di concentrarsi sul prossimo grande appuntamento per nazionali, il più importante e prestigioso di tutti, i Campionati del Mondo. Una settimana di grande spettacolo che accompagnerà gli appassionati dal 18 al 25 settembre. L’evento iridato torna quest’anno in Australia, a dodici anni dalla prima ed unica volta che l’aveva ospitato. La sede sarà la città di Wollongong, intorno alla quale si svilupperà l’impegnativo percorso che incoronerà i prossimi Campioni del Mondo e le prossime Campionesse del Mondo. Una venue sicuramente molto affascinante, ma con uno che rischia di mettere in difficoltà gli spettatori europei. Tutti i tracciati delle prove in linea, dalle categorie junior a quelle elite, saranno caratterizzate dalla presenza di un circuito di 17 ...

