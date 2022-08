Calenda rivendica la maggioranza Ursula ma senza il M5S (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha esposto il suo progetto politico per la prossima legislatura ai microfoni di Coffe Break su La7, rivendicando la volontà di andare avanti con Draghi e con un Governo composto da una maggioranza Ursula. Ma senza il Movimento 5 Stelle. Calenda rivendica la maggioranza Ursula in spregio ai sondaggi “Il nostro obiettivo è andare avanti con Draghi, con una coalizione Ursula in cui siano presenti la parte responsabile del centrodestra e quella del centrosinistra”. A dichiararlo, è stato il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della sua partecipazione a Coffe Break su La7. “Per me, il problema sono sempre stati i Pentastellati e Fratelli d’Italia. Sono partiti con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader di Azione, Carlo, ha esposto il suo progetto politico per la prossima legislatura ai microfoni di Coffe Break su La7,ndo la volontà di andare avanti con Draghi e con un Governo composto da una. Mail Movimento 5 Stelle.lain spregio ai sondaggi “Il nostro obiettivo è andare avanti con Draghi, con una coalizionein cui siano presenti la parte responsabile del centrodestra e quella del centrosinistra”. A dichiararlo, è stato il leader di Azione, Carlo, nel corso della sua partecipazione a Coffe Break su La7. “Per me, il problema sono sempre stati i Pentastellati e Fratelli d’Italia. Sono partiti con ...

rombi_ti : RT @LaNotiziaTweet: Calenda punta alla maggioranza Ursula senza i 5 Stelle, ma dimentica che in Europa anche il Movimento ne fa parte https… - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: Calenda punta alla maggioranza Ursula senza i 5 Stelle, ma dimentica che in Europa anche il Movimento ne fa parte https… - TW_Bruce_Wayne : RT @LaNotiziaTweet: Calenda punta alla maggioranza Ursula senza i 5 Stelle, ma dimentica che in Europa anche il Movimento ne fa parte https… - LaNotiziaTweet : Calenda punta alla maggioranza Ursula senza i 5 Stelle, ma dimentica che in Europa anche il Movimento ne fa parte - EleonoraMinghe1 : Dopo hanno detto cose un po'di sintesi oltre a toccare la flax tax. La mia considerazione, per quel che vale, il te… -