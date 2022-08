Calenda e Renzi scaricano Pizzarotti che non sarà candidato nel terzo polo. E l’ex sindaco di Parma se ne va sbattendo la porta (Di lunedì 22 agosto 2022) “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto del terzo polo per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. A dirlo è l’ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in un lungo post su Facebook con cui annuncia l’addio al terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Critica alla gestione delle candidature in vista delle elezioni La scelta “conservativa e poco coraggiosa è stata quella di “salvare l’attuale dirigenza senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto”. A suo dire “non c’è stato posto per Gabriele ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Non sarò, non ci sono stati spazi seri nel progetto delper candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. A dirlo èdi, Federico, in un lungo post su Facebook con cui annuncia l’addio aldi Carloe Matteo. Critica alla gestione delle candidature in vista delle elezioni La scelta “conservativa e poco coraggiosa è stata quella di “salvare l’attuale dirigenza senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto”. A suo dire “non c’è stato posto per Gabriele ...

