Calciomercato Sassuolo, interesse per Ampadu del Chelsea: le ultime (Di lunedì 22 agosto 2022) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi avrebbero messo gli occhi su Ampadu del Chelsea che piace anche ad altri due club di Serie A Il Sassuolo è a caccia di rinforzi e il nome nuovo arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i neroverdi avrebbero messo gli occhi su Ampadu del Chelsea. Il calciatore, capace di giocare sia come difensore che come centrocampista, ha giocato nell’ultima stagione al Venezia prima di rientrare a Londra. Su di lui, però, anche altri due club di Serie A: ovvero Spezia ed Empoli. Il futuro di Ampadu, allora, si deciderà negli ultimi giorni di Calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022): i neroverdi avrebbero messo gli occhi sudelche piace anche ad altri due club di Serie A Ilè a caccia di rinforzi e il nome nuovo arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i neroverdi avrebbero messo gli occhi sudel. Il calciatore, capace di giocare sia come difensore che come centrocampista, ha giocato nell’ultima stagione al Venezia prima di rientrare a Londra. Su di lui, però, anche altri due club di Serie A: ovvero Spezia ed Empoli. Il futuro di, allora, si deciderà negli ultimi giorni di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

