Calciomercato Juventus, nuovo piano per arrivare a Paredes: i dettagli (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus vuole Paredes e sta cercando la soluzione migliore per arrivare al centrocampista; ecco la nuova possibile soluzione. Nella passata stagione uno dei problemi principali della Juventus è stato il centrocampo con Allegri che ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni e prestazioni non all’altezza. Ecco perché, da giugno scorso sono arrivati Locatelli, Zakaria e Pogba in un mix di forza fisica, qualità, intelligenza tattica e capacità di alzare il livello della rosa. Ai bianconeri, però, serve anche un regista, un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco e prendersi le responsabilità in determinati momenti della partita; un elemento come Paredes. AnsafotoLa trattativa per portare il centrocampista argentino alla corte di Allegri sembrava ben avviata e il tutto grazie alla ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Lavuolee sta cercando la soluzione migliore peral centrocampista; ecco la nuova possibile soluzione. Nella passata stagione uno dei problemi principali dellaè stato il centrocampo con Allegri che ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni e prestazioni non all’altezza. Ecco perché, da giugno scorso sono arrivati Locatelli, Zakaria e Pogba in un mix di forza fisica, qualità, intelligenza tattica e capacità di alzare il livello della rosa. Ai bianconeri, però, serve anche un regista, un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco e prendersi le responsabilità in determinati momenti della partita; un elemento come. AnsafotoLa trattativa per portare il centrocampista argentino alla corte di Allegri sembrava ben avviata e il tutto grazie alla ...

