Calciomercato Juventus, il centrocampista può lasciare: giorni decisivi (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus ha bisogno di cedere per regalare Paredes ad Allegri; cerchiamo di può essere il possibile partente in mezzo al campo. In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus vuole completare il mercato con gli ultimi innesti per regalare ad Allegri una rosa in grado di lottare, al meglio possibile, in tutte e tre le competizioni. Gli obiettivi ormai sono piuttosto chiari: il vice Vlahovic e il centrocampista. Per quanto riguarda il secondo, il tecnico bianconero ha bisogno di un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco; il nome in cima alla lista è Paredes e, nelle ultime ore, sembra deciso chi potrebbe fargli posto. LaPresseNei piani della Juventus, Paredes sarebbe dovuto già essere alla corte di Allegri; la società bianconera, infatti, avrebbe voluto cedere uno tra Arthur e Rabiot. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Laha bisogno di cedere per regalare Paredes ad Allegri; cerchiamo di può essere il possibile partente in mezzo al campo. In questi ultimidi mercato, lavuole completare il mercato con gli ultimi innesti per regalare ad Allegri una rosa in grado di lottare, al meglio possibile, in tutte e tre le competizioni. Gli obiettivi ormai sono piuttosto chiari: il vice Vlahovic e il. Per quanto riguarda il secondo, il tecnico bianconero ha bisogno di un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco; il nome in cima alla lista è Paredes e, nelle ultime ore, sembra deciso chi potrebbe fargli posto. LaPresseNei piani della, Paredes sarebbe dovuto già essere alla corte di Allegri; la società bianconera, infatti, avrebbe voluto cedere uno tra Arthur e Rabiot. ...

