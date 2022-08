Calcio | Serie A 2022-2023 | poker del Napoli | Milan stoppato dall’Atalanta Pari nel derby toscano

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ladiè proseguita oggi, domenica 21 agosto, con quattro match della seconda giornata: ben tre sono i pareggi, mentre ilfa rispettare il fattore campo e travolge per 4-0 il Monza. Reti inviolate neltra Empoli e Fiorentina, finiscono sull’1-1 sia Atalanta-che Bologna-Verona. Ilsoffre nel primo tempo, e gli orobici vanno in vantaggio grazie al gol di Malinovsky alla mezz’ora, poi però i campioni d’Italia impattano con Bennacer al 68?. Arnautovic al 21? porta in vantaggio il Bologna con il Verona, ma gli scaligeri pareggiano al 43? con Henry.senza gol tra Empoli e Fiorentina, invece iltravolge il Monza 4-0: vantaggio partenopeo al ...