Calcio: Roma, Wijnaldum ingessato in attesa consulto specialista (Di lunedì 22 agosto 2022) Nottata a Villa Stuart per Georginio Wijnaldum, dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato la frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco nella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Nottata a Villa Stuart per Georginio, dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato la frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco nella ...

