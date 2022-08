**Calcio: Roma, lussazione alla spalla sinistra per Zaniolo** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel primo tempo del match con la Cremonese, ha riportato la lussazione della spalla sinistra. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), 22 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante dellaNicolò Zaniolo, infortunatosi nel primo tempo del match con la Cremonese, ha riportato ladella sp. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane.

