Calcio: Monza, frattura del perone per Andrea Ranocchia (Di lunedì 22 agosto 2022) Monza, 22 ago. - (Adnkronos) - "Distorsione alla caviglia e frattura composta del perone". E' questo l'esito degli accertamenti specialistici a cui è stato sottoposto oggi il difensore del Monza Andrea Ranocchia infortunatosi ieri contro il Napoli. Lo rendo noto il club brianzolo in una nota sul sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), 22 ago. - (Adnkronos) - "Distorsione alla caviglia ecomposta del". E' questo l'esito degli accertamenti specialistici a cui è stato sottoposto oggi il difensore delinfortunatosi ieri contro il Napoli. Lo rendo noto il club brianzolo in una nota sul sito ufficiale.

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - berlusconi : Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax,… - CorriereUmbria : Andrea Ranocchia con il gesso ai tifosi: 'Tornerò presto' #calcio #ranocchia #tifosi #monza #napoli… - Gazzetta_it : Ahi Ranocchia: frattura composta del perone, out almeno tre mesi - Fantacalcio : Monza, guai per Andrea Ranocchia: frattura del perone -